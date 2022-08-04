Челябинская область вошла в топ медиарейтинга по импортозамещению

Регион оказался на втором месте, уступив Московской области

Челябинская область оказалась на втором месте медиарейтинга регионов в контексте импортозамещения, уступив только Московской области. Данные обнародовала компания «Медиалогия» по заказу VIII Национальной премии в области промышленных и цифровых передовых технологий «Приоритет-2022». Оценивались количество и качество информационных поводов.Медиарейтинг составлен за первое полугодие этого года. В топ-5 вошли Московская, Челябинская, Нижегородская, Самарская области и Краснодарский край, сообщает ТАСС. Замыкает список Республика Саха.

ИА «Первое областное» активно рассказывает о том, как в Челябинской области работают импортозамещающие предприятия. Например, первую в России быструю электрическую заправочную станцию разработало челябинское научно-производственное объединение «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»). Птицефабрика «Челябинская» приступила к выпуску необычной для отрасли птицепрома продукции — корма для домашних животных ChepfaDog. В Челябинске изготавливают сверхпрочные дентальные имплантаты (импланты) из нанотитана. Уникальное производство в столице Южного Урала развернула молодая компания Dental Synthesis («НС Технологии»).

«Это однозначно способствует достижению определенных успехов и накоплению опыта существования в условиях санкций. Важно отметить, что многие организации уже достигли существенных результатов на этом пути. И, как показал медиарейтинг, они находят столь необходимую сейчас поддержку государства и региональных органов власти»,

— сказала Гюльнара Паунежева.



