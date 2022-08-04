Медиарейтинг составлен за первое полугодие этого года. В топ-5 вошли Московская, Челябинская, Нижегородская, Самарская области и Краснодарский край, сообщает ТАСС. Замыкает список Республика Саха.
ИА «Первое областное» активно рассказывает о том, как в Челябинской области работают импортозамещающие предприятия. Например, первую в России быструю электрическую заправочную станцию разработало челябинское научно-производственное объединение «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»). Птицефабрика «Челябинская» приступила к выпуску необычной для отрасли птицепрома продукции — корма для домашних животных ChepfaDog. В Челябинске изготавливают сверхпрочные дентальные имплантаты (импланты) из нанотитана. Уникальное производство в столице Южного Урала развернула молодая компания Dental Synthesis («НС Технологии»).Полную подборку материалов об импортозамещении вы можете найти в рубрике «Наш продукт».
Руководитель пресс-центра Национальной премии «Приоритет-2022» Гюльнара Паунежева рассказала, что внедрение новых проектов по импортозамещению на предприятиях дает возможность активного развития собственных производств.
«Это однозначно способствует достижению определенных успехов и накоплению опыта существования в условиях санкций. Важно отметить, что многие организации уже достигли существенных результатов на этом пути. И, как показал медиарейтинг, они находят столь необходимую сейчас поддержку государства и региональных органов власти», — сказала Гюльнара Паунежева.