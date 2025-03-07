Челябинская область вошла в топ‑5 регионов РФ с активной арендой жилья на 8 Марта

Средний чек составляет 9 300 рублей в сутки

Челябинская область вошла в топ-5 регионов России с активным бронированием жилья на 8 Марта. При этом средняя ставка аренды достигла 9300 рублей в сутки, выяснили аналитики «Авито Путешествий».

В этом году количество забронированных на праздники загородных объектов уже превысило показатели прошлого года на 3%. Активнее всего берут дома, коттеджи, таунхаусы и дачи. По этому показателю Челябинская область заняла четвертое место в общероссийском рейтинге с долей бронирования 5% от общероссийского показателя.

По сравнению с 8 Марта прошлого года количество бронирований загородных объектов выросло в 10 из 20 самых популярных среди туристов регионов. Среди топ-20 самых популярных регионов снять загородный объект на 8 Марта дешевле всего стоило в Саратовской (9200 рублей за сутки) и Челябинской областях (9300 рублей).

Данные исследования позволяют сделать вывод о том, что с учетом коротких праздников россияне в основном не планируют ехать куда-то далеко, а снимают посуточное загородное жилье недалеко от дома. Например, чтобы отдохнуть от города и провести 8 Марта в тишине и ближе к природе.