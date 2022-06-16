Челябинская область вошла в топ‑15 регионов по развитию партнерства государства и бизнеса

За год Южный Урал поднялся в списке на 16 позиций

Минэкономразвития России сформировало рейтинг регионов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства за 2021 год. Челябинская область поднялась на 16 позиций и заняла 11-е место (ранее было 27-е). В пятерке лидеров: Московская область, Москва, Республика Карелия, Мурманская область и Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области.

Добиться таких результатов Челябинской области удалось за счет заключения нескольких значимых концессионных соглашений в социальной сфере (создание спортивных объектов, развитие троллейбусной инфраструктуры), а также благодаря совершенствованию нормативно-правовой базы.

В 2022 году работа по развитию партнерства между государством и бизнесом продолжается: уже заключены два концессионных соглашения по созданию школ в Челябинске (создание 2200 новых образовательных мест). Прорабатывается возможность создания межвузовского кампуса мирового уровня на территории Челябинска с привлечением частных инвестиций.