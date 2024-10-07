Челябинская область вошла в топ‑15 регионов по доступности ипотеки в 2024 году

Взять кредит по рыночной процентной ставке могут более 18% семей

В России по состоянию на сентябрь 2024 года позволить себе взять ипотеку по рыночной ставке могут 13,4% семей. В одних регионах таких семей больше, в других — меньше. В Челябинской области взять кредит на покупку двухкомнатной квартиры могут 18,5% семей. С таким показателем регион разместился на 15‑м месте в рейтинге регионов по доступности ипотеки, передают исследователи «РИА Новости».

В два раза больше челябинских семей — 36% — могут позволить себе купить квартиру по средневзвешенной ставке с учетом действующих льготных программ.

Соседняя Свердловская область расположилась на 20‑м месте. Там взять ипотеку по рыночной ставке могут 17,3% семей, по льготным ставкам — 35,5% семей.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ — там позволить себе двухкомнатную квартиру в кредит могут 39,4% семей. Москва расположилась на 66‑м месте — купить квартиру в ипотеку по рыночной ставке там могут менее 10% семей. Замыкает рейтинг Республика Крым, где такую ипотеку могут позволить себе лишь 2,3% семей.