Челябинская область попала в топ-10 регионов, в которых зафиксировали рост оптовой торговли в 2022 году. Увеличение составило 13,1%, сообщили в Контрольно-счетной палате области.
В прошлом году оборот оптовой торговли в целом по России сократился на 14,5% по сравнению с 2021 годом и составил 121 744 млн руб. Рост зафиксировали в 31 регионе, а спад — в 54.
В тройку лидеров по динамике оборота оптовой торговли вошли: Республика Адыгея (в 2,2 раза), Еврейская автономная область (+72,0%), Севастополь (+37,2%).
На четвертом месте оказалась Республика Саха (+30,4%), на пятом — Томская область (+22,2%), на шестом — Республика Калмыкия (+19,7%).
Челябинская область расположилась на седьмом месте, показав прирост 13,1%. На восьмом — Чеченская Республика (+12,6%), на девятом — Чукотский автономный округ (+11,9%). Десятку замыкает Карачаево-Черкесская Республика (+11,1%).
Серьезный спад произошел в Московской области (−19,7%), Кемеровской области (−20,9%), Орловской области (−24,4%), Тверской области (−25,7%) и в Ненецком автономном округе (−75,7%).
«Губернатор Алексей Текслер, выступая на заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, подчеркнул, что меры поддержки бизнеса, которые предоставляет государство, дают реальный эффект», — отметили в КСП Челябинской области.
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