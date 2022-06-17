Челябинская область вошла в топ‑10 привлекательных для инвесторов регионов

Рейтинг Агентства стратегических инициатив представили на Петербургском экономическом форуме

Челябинская область заняла девятое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Результаты исследования гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева представила на Петербургском международном экономическом форуме. С 2021 года Южный Урал не потерял ни одной позиции в рейтинге. Тогда он тоже был на девятом месте.

Челябинская область, по славам главы АСИ, стала лидером в номинации «Инфраструктура и ресурсы». Девятое место Южный Урал делит с Самарской, Ленинградской, Липецкой, Ивановской областями. Это значит, что регионы получили почти равное число баллов в интегральном индексе.

«В этом году все 85 регионов распределились на 34 группы. По отдельным местам несколько регионов заняли одну и ту же позицию. Это значит, что между этими регионами менее одного пункта в интегральном индексе. Рады поздравить руководителей субъектов и бизнес с хорошими результатами. Несмотря на два тяжелых года, нам удалось сохранить высокий темп по созданию благоприятного инвестиционного климата», — отметила Светлана Чупшева.

По словам Светланы Чупшевой, в среднем по стране условия ведения бизнеса по многим сюжетам улучшились по сравнению с прошлым годом. В рейтинге 2021 года было 42 показателя, из них по 30 (более 70%) наблюдается улучшение. В состав рейтинга-2022 вошло 67 показателей, в методологию были добавлены новые факторы, например «Силовое давление на бизнес».

Лидерами рейтинга стали Москва, Республика Татарстан, Московская и Тульская области. Пятое место Республика Башкортостан делит с Нижегородской, Тюменской, Новгородской, Сахалинской областями.





Нацрейтинг оценивает усилия властей всех уровней по формированию комфортной среды для бизнеса. Он включает четыре направления оценки — регуляторная среда инфраструктура и ресурсы, институты для бизнеса и поддержка малого и среднего бизнеса. Впервые рейтинг представили на ПМЭФ в 2014 году.