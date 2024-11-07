Челябинская область входит в топ‑10 регионов‑лидеров страны в сфере цифровой трансформации

Участники II Русского экономического форума обсудили влияние ИИ на экономику

Челябинская область входит в топ-10 регионов-лидеров страны в сфере цифровой трансформации. Искусственный интеллект (ИИ) становится одним из эффективных инструментов развития экономики. Участники II Русского экономического форума в ходе панельной дискуссии «Цифровизация: от операционной эффективности до цифрового госплана» обсудили важность госрегулирования в развитии ИИ.

«ИИ может распространяться на те сферы деятельности, которые рано или поздно могут выйти из-под созидательного контроля. Считаю, это одно из тех направлений цифровизации, которое должно развиваться в рамках госрегулирования. Это поможет избежать в дальнейшем формирования рисков для граждан и государства», — отметил сенатор от Челябинской области Олег Цепкин.



С помощью ИИ воссоздают образы из советских фильмов и российской истории. Отличить героев генеративного кино от настоящих актеров непрофессионалу сложно. ИИ может управлять комбайном, а может перевозить пассажиров трамвая по заданному маршруту.

«Компания из Санкт-Петербурга презентовала проект с использованием ИИ, который уже внедрен в городе. Электротранспорт в количестве 275 машин управляется роботами — централизованно с помощью ИИ. В сельском хозяйстве более 2,5 тысячи комбайнов и сельхозмашин работают в полях с помощью ИИ. Такое направление сегодня важно развивать для участников СВО: когда бойцы оказываются ранеными, есть потребность в использовании техники, управляемой ИИ», — уточнил Олег Цепкин.

По словам и.о. министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Василия Кокорюкина, необходимо «взрастить» на уровне региона три культуры: культуру создания цифровых сервисов и продуктов, культуру их потребления, кибергигиену.

«Наше министерство активно занимается развитием цифровизации и профориентацией молодежи. Организуем мероприятия для разных возрастных групп: школьников, студентов и людей пожилого возраста. В этом году более 1,5 тысячи ребят приняли обучение в мероприятиях по цифровой грамотности», — сказал Василий Кокорюкин.

По его словам, особо востребована онлайн-платформа «Дети дома», которая по инициативе губернатора Алексея Текслера была разработана министерством в 2020 году. Ежегодно проводится День цифры, «Цифровой ликбез», «Урок цифры» и другие мероприятия.

«Сегодня важна как личная безопасность данных, так и безопасность данных предприятий, всей экономики. Россия обладает необходимым потенциалом для выстраивания цифровой экосистемы. У нас очень много компаний, которые транслируют собственные решения на мировое пространство. Именно наша страна может стать экспортером безопасности в мире», — считает руководитель проектного офиса по улучшению делового климата Фонда развития предпринимательства Наталья Огаркова.

О том, что вскоре деньги сами будут принимать решения, не дожидаясь инвесторов, рассказал на РЭФ-2024 председатель комитета по промышленности ЧРО «Опоры России» Павел Золотов.

«Наши деньги становятся активным участником производственного процесса. То есть деньги начинают думать! Например, завод спецтехники получает заказ. Одновременно с этим „умные деньги“ автоматически проверяют всю цепочку поставок. Анализируют загрузку мощностей у смежников. Оценивают риски срыва сроков. И главное — сами корректируют условия контрактов, в режиме реального времени», — рассказал он.

По его словам, в Сингапуре тестируют подобные системы. Деньги сами находят оптимальные маршруты в производственных цепочках. Сами регулируют скорость оборота. Сами балансируют нагрузку между поставщиками.

«Понимаю, что даже сейчас это звучит как фантастика. Но все же это факты изменений, в которых мы живем», — уточнил Павел Золотов.

Бизнесу придется научиться работать в условиях, когда каждая транзакция является частью большого экономического алгоритма, когда деньги будут иметь свой «интеллект», свои цели, свои приоритеты.