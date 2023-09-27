Челябинская область — в лидерах России по экономии бюджетных денег

На Южном Урале растет конкуренция при госзакупках

Челябинская область вошла в топ-3 регионов по развитию конкуренции при государственных закупках. Южный Урал наряду с Липецкой областью и Камчатским краем показал лучшие показатели экономии бюджетных средств. Об этом на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

«В отдельных регионах наблюдается рост конкуренции в сфере государственных закупок. Если в 2022 году в 10 регионах три компании в среднем претендовали на одну закупку, то в 2023 году три и более компаний заявляются на одну закупку в 24 регионах. Наблюдается прямая связь между количеством участников и экономией бюджетных средств. Лучшие показатели у Липецкой и Челябинской области, Камчатского края», — отметил Максим Шаскольский.

Председатель правительства отметил, что помимо повышения эффективности надзора в сфере государственного заказа важно отслеживать появление картелей, которые ограничивают конкуренцию при отборе поставщика. Это создает препятствия для малого и среднего бизнеса.

«Очень важно внимательно следить за обеспечением равного доступа к системе государственных закупок, потому что проведение открытых конкурентных торгов — один из важнейших ключевых факторов, способствующих эффективному расходованию бюджетных средств», — сказал Михаил Мишустин.

Также ФАС работает над снижением административной нагрузки на бизнес. Так, увеличены пороговые значения с 400 до 800 млн рублей для сделок, требующих предварительного согласования. До конца 2023 года упрощен порядок согласования сделок с активами от 800 тыс. до 2 млрд рублей.

«Работа над экономией бюджетных ресурсов при госзаказе в регионе ведется на постоянной основе. Вопросы совершенствования системы государственных закупок имеют большое значение для общества и находятся на особом внимании губернатора Алексея Текслера. Мы всегда рекомендуем заказчикам региона снижать количество закупок у единственного поставщика, добиваться прозрачности и доступности информации о госзакупках», — прокомментировал председатель КСП Алексей Лошкин.