Челябинская область — в числе лидеров в УрФО по росту зарплаты

В январе — феврале доходы южноуральцев выросли на 24,6%

В Челябинской области в январе — феврале размер среднемесячной заработной платы увеличился на 24,6%. По этому показателю регион занимает второе место в УрФО, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области со ссылкой на данные статистического бюллетеня «Челябинская область в Уральском регионе».

По итогам первого квартала 2024 года Челябинская область сохранила высокие позиции по ряду социально-экономических показателей.

Для сравнения: в Курганской области среднемесячная зарплата в январе — феврале выросла на 27,4%, в Свердловской — на 21,6%. Это выше общероссийских темпов роста, которые составляют 18,3% за этот период, в УрФО — 18,1%.

Также регион демонстрирует положительную динамику в сфере строительства: объем работ в этой сфере увеличился в январе — марте на 17,9%. По этому показателю регион занимает второе место в УрФО (рост на 7%). На первом месте Свердловская область, где темпы строительных работы выросли на 29,5% за первый квартал 2024 года.

Оборот розничной торговли в Челябинской области в первом квартале этого года увеличился на 11,5%, в Тюменской области — на 18%, Свердловской — на 10%.

Объем платных услуг в январе — марте также имеет тенденцию к росту: в нашем регионе этот показатель увеличился на 4,6%. Оборот оптовой торговли — на 7,4%.