Челябинская область увеличит расходы на медицину, ЖКХ и социальную сферу

Также средства направят на проект реконструкции цирка и помощь Курской области

Сегодня, 24 апреля, на 65-м заседании Заксобрания Челябинской области депутаты приняли изменения в региональный бюджет на 2025 год в связи с федеральными безвозмездными поступлениями в размере 444,5 миллиона рублей. Эти средства направят на модернизацию первичного звена здравоохранения и систем коммунальной инфраструктуры, а также выполнение проектной документации по реконструкции челябинского цирка и помощь Курской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Внесение изменений в областной бюджет обусловлено необходимостью уточнения объемов федеральных средств, а также отдельных направлений расходов», — пояснил первый замминистра финансов Челябинской области Антон Прыгунов.

На реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет целевых федеральных средств направят 280 миллионов рублей, на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры — 164,5 миллиона рублей.

На оказание адресной медицинской помощи и социальной поддержки населению региона, организацию мероприятий в сфере спорта, культуры, образования и молодежной политики в рамках соцпроекта «Челябинская область — большая семья» предоставят 89,7 миллиона рублей.

На разработку проектно-сметной документации по реконструкции и капитальному ремонту Челябинского государственного цирка определено 80 миллионов рублей, на оказание финансовой помощи Курской области для организации работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества — 50 миллионов рублей.

На поддержку пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, сложившихся на территории Челябинской области в результате подтопления, направят 6 миллионов рублей.

С учетом предлагаемых изменений расходы областного бюджета в 2025 году составят 364,6 миллиарда рублей, дефицит сохранится в размере 57 миллиардов рублей.