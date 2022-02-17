Челябинская область увеличит объемы поддержки аграриев на 37%

Средства направят на льготные кредиты, выплату субсидий и закуп удобрений

Объемы господдержки сельхозпредприятий Челябинской области в 2022 году увеличат до 2 млрд 650 млн рублей. По сравнению с плановым показателем 2021 года, региональная поддержка вырастет на 37% (676,4 млн. рублей). Об этом сообщили на открытии Межрегиональной агропромышленной конференции МАК-2022, участниками которой стали эксперты аграрной отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Екатеринбурга, а также руководители крупных сельхозпредприятий страны. В пленарном заседании приняли участие гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов и гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

В ходе пленарного заседания участники МАК-2022 обсудили актуальные вопросы засухи и ее влияние на системное развитие агрокомплекса. В прошлом году в 12 из 21 сельскохозяйственных районов Челябинской области, где производится 67% растениеводческой продукции, был введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. В результате гибели посевов хозяйства не получили планируемые объемы урожая. В этом году экспертами также прогнозируется наличие засушливых периодов. В связи с этим аграрии до старта посевной кампании стремятся минимизировать риски потери урожая.

«На протяжении нескольких десятков лет учеными фиксируются существенные изменения климата — рост суточных температур и уменьшение количества осадков, что не может не повлиять на развитие сельского хозяйства. В настоящее время в АПК применяется комплексный подход, позволяющий значительно уменьшить последствия засухи для аграриев»,— сообщил вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков.

По его словам, с начала года в регионе реализуется госпрограмма по эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса. От Челябинской области в нее вошли 23 предприятия, которым направят 93 млн рублей в качестве возмещения затрат. Действует система агрострахования посевов, которая также направлена на компенсацию убытков от потери урожая. В этом году в Челябинской области планируется увеличить посевную площадь до 1 млн 964 тыс. гектаров. Почти до 170 тыс. гектаров вырастут посевы твердой пшеницы. Основная задача в растениеводстве на 2022 год — произвести 1 млн 830 тыс. тонн зерна во всех категориях хозяйств (в весе после доработки), 170 тыс. тонн масличных культур.

«В два раза в этом году увеличится объем региональных субсидий на минеральные удобрения и достигнет 200 млн рублей. Считаем своевременными договоренности между правительством РФ и российскими производителями удобрений о фиксации цен для отечественных аграриев до 31 мая 2022 года, а также решение ввести на полгода нетарифные квоты на экспорт минеральных удобрений, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке»,— говорит министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Система господдержки в регионе в настоящее время выстроена таким образом, чтобы снизить негативное влияние засухи и создать задел для обеспечения прироста производства сельхозпродукции, сообщил он.

«С учетом высокого риска повторения засухи в этом году аграриям не следует снижать уровень внесения минеральных удобрений, поскольку их применение гарантирует хороший урожай. Также важно использовать сорта семян, которые являются устойчивыми к засухе и их целесообразно использовать в данной климатической зоне. Для роста эффективности использования определенных сортов обсуждается необходимость возврата системы районирования семян, это бы решило многие проблемы в отрасли», — говорит начальник отдела первичного семеноводства птицефабрики «Чебаркульская птица» (Челябинская область) Лидия Пуалаккайнан.

Объемы закупа минеральных удобрений в этом году в Челябинской области достигнут 23,5 тыс. тонн (в действующем веществе). Льготное кредитование доступно южноуральским аграриям с 20 января, на днях области одобрены краткосрочные льготные кредиты, доступ к которым позволит сельхозпроизводителям обеспечить необходимый объем удобрений к посевной.

«В этом году мы отмечаем рост спроса на жидкие комплексные удобрения (ЖКУ) производства „ФосАгро“. Наряду с эффективным минеральным питанием растений ЖКУ позволяет нивелировать дефицит влаги в почве и последствия засухи. Удобрение уже не раз доказывало свою эффективность в условиях засушливой погоды в Черноземье, на Юге России, в регионах Сибири. Сегодня мы внедряем этот опыт в уральских регионах, в том числе и в Челябинской области. И в рамках выставки мы демонстрируем аграриям уральских регионов новые возможности работы в условиях перепадов климата», — говорит директор екатеринбургского офиса крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в Группу «ФосАгро») Сергей Тропин.

На Урале офис «ФосАгро-Регион» создан в августе 2021 года. Его главная задача — обеспечивать выполнение заказов на поставки минеральных удобрений в Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области. Появление регионального офиса значительно упростило механизм оформления заказов минеральных удобрений из широкой продуктовой линейки «ФосАгро». Сегодня она насчитывает более 50 марок гранулированных и жидких минеральных удобрений, включая комплексные удобрения с микроэлементами.

По словам директора КФХ «Березка» (Челябинская область, выращивание зерновых и масличных культур) Дениса Шумских, внесение удобрений в хозяйстве практикуют во время весеннего сева, но закупают заблаговременно.

«Мы уже закупили удобрения в хозяйстве. По опыту знаю, что использование фосфорсодержащих удобрений „ФосАгро“ позволяет максимально использовать имеющийся запас влаги в земле, помогает пережить растению сложный засушливый период. Категорически нельзя уменьшать нормы по внесению данного вида удобрений, иначе хорошего урожая не получить», — говорит Денис Шумских.

В ходе МАК-2022 состоялась презентация многолетнего сорта пшеницы трититригия, который также может применяться в условиях засушливого климата. После пленарного заседания стартовали отдельные сессии по актуальным для агрокомплекса темам — агрострахованию, экологическим стандартам, созданию цифровых платформ, детальное обсуждение получили перспективы развития молочной отрасли и птицепрома в Российской Федерации.