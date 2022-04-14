Челябинская область увеличила ввод жилья в два раза

В январе — марте сдали в эксплуатацию более 660 тыс. квадратных метров

Ввод жилья в Челябинской области в январе — марте 2022 года составил 661,7 тыс. кв. м против 300,7 тыс. кв. м в первом квартале прошлого года, сообщает Челябинскстат. Ввод жилья в регионе в первом квартале 2022 года вырос в 2,2 раза. Более того, ввод частных домов увеличился на 65%, составив 421,6 тыс. кв. м.

«На территории области в отчетный период введено 2 тыс. 744 жилых дома, в том числе застройщиками юридическими лицами — 101 дом, населением — 2 тыс. 643 дома. Всего построено 7,2 тыс. новых квартир», — говорится в отчете Челябинскстата.

Больше всего жилья было введено в январе этого года — 333,6 тыс. кв. метров, что в 11,4 раза превышает показатель января 2021 года.

Для сравнения, в 2021 году в регионе было введено 1,7 млн кв. метров жилья, что на 9,8% больше показателей 2020 года. К 2030 году планируется увеличить объемы ввода жилья в регионе до 2,8 млн кв. м.

Также лидирующие позиции Южный Урал занял по обороту розничной торговли, строительству жилых домов, показателю среднемесячной заработной платы. По обороту розничной торговли показатели за январь — февраль 2022 года на 7,8% выше, чем были в аналогичном периоде прошлого года. Для сравнения, в ЯНАО рост оборота розничной торговли составил 9%, в ХМАО — 4,7%.

Среднемесячная заработная плата в январе 2022 года в Челябинской области выросла на 11,9%, в Свердловской области — на 12,2%, ХМАО — 10,1%.

Оборот организаций по видам экономической деятельности в январе — марте 2022 года на Южном Урале вырос на 17,7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 824,6 млрд рублей. Значительный рост — на 95,2% — фиксируется в сфере добычи полезных ископаемых, 38,7% — в обрабатывающих производствах, 8,1% — в сфере розничной торговли, сообщает служба государственной статистики.

