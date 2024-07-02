Челябинская область увеличила товарооборот с Узбекистаном в 1,5 раза

Алексей Текслер провел переговоры с хокимом Самаркандской области Эркинжоном Турдимовым

В Челябинске работает деловая делегация из Самаркандской области (Узбекистан). Перспективы сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и образовании обсудили губернатор Алексей Текслер и хоким Эркинжон Турдимов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам Алексея Текслера, Челябинская область занимает второе место среди всех регионов России по несырьевому неэнергетическому экспорту в Узбекистан, уступая Москве. Товарооборот с республикой с начала 2024 года показывает динамичный рост — на 48,5%.

«Наши предприниматели отмечают взаимный интерес и отсутствие каких-либо проблем при взаимодействии. Уверен, что такой подход будет приносить новые практические результаты», — подчеркнул губернатор.





По его словам, в регионе действует более 9 тысяч промышленных предприятий. Некоторые из них делегация из Самарканда посетит в рамках своего визита. При этом Южный Урал — не только промышленный регион, здесь последние годы активно развиваются сельское хозяйство и сфера туризма.

«Мы занимаем первое место среди субъектов Российской Федерации по производству макаронных изделий, второе — по производству муки, и третье — по производству круп и яиц. В плане продукции сельского хозяйства мы можем быть полезны друг другу по линии переработки. У нас множество производителей готовой продукции, с которыми можно обсуждать вопросы поставок сырья. Также мы заинтересованы в поставках овощей и фруктов из Узбекистана», — уточнил Алексей Текслер.





В последнее время укрепилось взаимодействие двух территорий в сфере легкой промышленности и развитии туризма. Во время недавнего визита в Ташкент Алексей Текслер обсудил запуск прямого авиасообщения между Челябинском и Самаркандом.

Губернатор предложил в ходе очередной встречи подписать с Самаркандской областью межрегиональное соглашение о сотрудничестве. Такие документы о взаимных намерениях действуют сегодня между Южным Уралом и Навоийской, а также Бухарской областями Узбекистана.

Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках реализации образовательных программ.

«У вузов Челябинской области уже заключено более 20 соглашений с организациями — партнерами Узбекистана. Ведем строительство международного кампуса и уже в этом году ждем первых абитуриентов. Студенты Узбекистана могут учиться у нас, мы готовы увеличивать этот поток. Наши студенты также могут учиться в Узбекистане»,— сказал Алексей Текслер.





Эркинжон Турдимов отметил большое число направлений и возможностей для совместного сотрудничества.

«Самаркандская и Челябинская области имеют богатую историю взаимодействия. Оборот взаимной торговли демонстрирует устойчивый рост, но и потенциал для дальнейшего развития огромный. Нам важен опыт ведущих челябинских предприятий в таких сферах, как производство грейдеров, станков, стройматериалов, инструментов, металлической и лакокрасочной продукции. Мы заинтересованы в работе с крупными агропромышленными предприятиями. Обмен туристическими потоками и создание инфраструктуры — тоже важный шаг на пути к укреплению связей. Обязательно появятся рейсы в Самарканд. Проведены переговоры с нашей частной авиакомпанией»,— отметил Эркинжон Турдимов.

Добавим, в рамках визита делегации в Челябинске 2 июля работает российско-узбекский бизнес-форум. На нем подписали соглашение о создании в Самарканде текстильного производства. Совместный проект реализуют компании «Леди Прима» и «Азия Текстиль».

