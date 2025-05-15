Челябинская область улучшит качество жизни благодаря модернизации ЖКХ

На обновление коммунальных сетей направят 13 миллиардов рублей

В Челябинской области масштабно обновляют коммунальные сети. К 2030 году планируется модернизация сотен километров сетей и тысяч объектов ЖКХ, что значительно улучшит качество жизни жителей региона. Финансирование работ осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и региональной программы «Большой ремонт 74».

На первом этапе специалисты провели инвентаризацию объектов и выявили необходимость реконструкции и строительства 28 очистных сооружений канализации. В настоящее время работы ведутся на 17 объектах.

В планах на 2025 год — реконструкция еще четырех очистных сооружений в Челябинске, Миассе, Карабаше и Верхнем Уфалее, а также пяти в Копейске, Ашинском, Еманжелинском, Карталинском районах и Саткинском округе. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области Людмила Алпатова.

Кроме того, запланировано строительство более 200 километров газовых сетей, что обеспечит газом 20 ранее не газифицированных населенных пунктов. В Чебаркуле, Верхнем Уфалее, Озерске и Варненском районе появятся новые котельные. Всего в этом году по программе «Большой ремонт 74» на модернизацию ЖКХ направлено 13 миллиардов рублей.

Эти масштабные планы соответствуют общероссийской программе модернизации ЖКХ. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, к 2030 году в рамках национального проекта планируется обновить более 50 тысяч километров инженерных сетей и более 2 тысяч объектов водоснабжения и водоподготовки по всей стране, что улучшит качество коммунальных услуг для 20 миллионов россиян. Для достижения этих целей планируется ежегодное обновление не менее 2,5% сетей, а к 2035 году — не менее 5%. На всю программу модернизации по стране выделено 4,5 триллиона рублей из различных источников, включая внебюджетные средства.