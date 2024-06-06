Челябинская область укрепляет экономические связи с Султанатом Оманом

Стороны обсудили организацию поставок через Южный Урал

На Петербургском международном экономическом форуме состоялись переговоры представителей делегации Челябинской области и Султаната Омана. Вице-губернатор Иван Куцевляк и министр торговли, промышленности и поощрения инвестиций Кайс Мохаммед Аль Юсеф обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества в промышленности, торговле и других направлениях, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области.

Иван Куцевляк рассказал о потенциале Челябинской области и акцентировал внимание на географическом положении региона, удобстве поставок через него в Уральский, Поволжский и Сибирский федеральные округа.

«Мы активно участвуем в федеральных логистических проектах, таких как международный транспортный коридор „Север — Юг“. Сейчас по нему на регулярной основе мы отправляем контейнерные поезда», — пояснил Иван Куцевляк.

Он отметил, что Южный Урал в этом видит большой потенциал для укрепления экономических связей с Султанатом Оманом.

Кайс Мохаммед Аль Юсеф рассказал, что государство имеет выходы на страны Арабского мира, Азии и Африки. Он выделил несколько направлений, по которым может быть выстроено сотрудничество с южноуральскими промышленниками. Так, стороны обсудили торговлю российскими товарами на территории Султаната, локализацию производств, организацию хранения продукции Челябинской области. Султанат готов поддержать эти проекты.

Через неделю делегация министерства экономического развития области отправится в рабочую поездку в Султанат, где южноуральские производители представят пищевую продукцию, измерительное оборудование, стеклянные изоляторы и другое.

На полях ПМЭФ у делегации Челябинской области насыщенная программа. Накануне губернатор Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с послом Индии в России Винаем Кумаром.