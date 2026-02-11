Челябинская область третий год подряд удерживает рекорд по вводу жилья

Южный Урал продолжает наращивать экономические показатели

Губернатор Алексей Текслер провел областное совещание по предварительным итогам социально-экономического развития. Объем жилищного и промышленного строительства в 2025 году составил 105,9%, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Мы третий год подряд держим планку в 2 миллиона квадратных метров — такого в истории региона еще не было. В прошлом году основной вклад обеспечило индивидуальное жилищное строительство. Сейчас важно раскрывать градостроительный потенциал территорий и развивать ИЖС», — подчеркнул Алексей Текслер.

Устойчивую динамику демонстрирует и потребительский сектор. Южноуральские аграрии вышли на рекордный оборот — более 170 млрд рублей, рост в сопоставимых ценах составил 105,1%. Промышленность региона также сохраняет лидирующие позиции: по объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах Челябинская область занимает 6-е место в стране.

Губернатор поручил муниципалитетам активизировать работу по привлечению инвесторов. Ключевым драйвером роста глава региона назвал малый и средний бизнес.

«Нужно создавать максимально благоприятные условия для функционирования бизнеса, быстро отрабатывать запросы с Минэкономом, центром „Мой бизнес“. Необходимо привлекать инвесторов в свои муниципалитеты», — отметил Алексей Текслер.

Приоритетной задачей на текущий год остается сохранение позитивных тенденций в экономике и оперативное реагирование на возможные риски.