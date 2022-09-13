Челябинская область стала лидером окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года»

В регионе больше всего компаний, успешно продающих свою продукцию за границу

10 компаний Челябинской области заняли первые места во Всероссийской премии «Экспортер года» в Уральском федеральном округе. Еще семь организаций вошли в число призеров конкурса. Итоги окружного этапа премии подвела единая конкурсная комиссия. Челябинская область стала лидером по числу высших мест, сообщает пресс-служба правительства региона.

Среди победителей есть и представители малого и среднего бизнеса, и крупные промышленные предприятия. Лидеров этапа Всероссийского конкурса уже поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Челябинские компании производят продукцию, которая составляет конкуренцию многим иностранным товарам. И я сейчас говорю не только о тяжелой промышленности и машиностроении, которые традиционно сильны в нашем регионе, но и о продукции АПК. Уверен, что вызовы нового времени только вдохновят наших экспортеров на новые достижения и в следующем году мы увидим новую карту экспорта нашего региона. Поздравляю победителей и призеров конкурса „Экспортер года“!»— говорит глава региона.

Первые места на конкурсе заняли ООО «Композит Групп Челябинск», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Равани-Рус», АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод», индивидуальный предприниматель Тимур Рафимович Валеев, ООО «Компания Рубин Глобал Групп», ООО «Завод Фонтанных Арматур» и ООО «Уральская Металлообрабатывающая Компания».

В число призеров (2—3 места) вошли ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования», ООО «Завод фонтанных арматур», ООО «Бур-Инструмент Экспорт», ООО «Компания Рубин Глобал Групп», ООО «Уральская металлообрабатывающая компания», ООО «УралМаз».



Определение победителей и призеров премии «Экспортера года» проходит в два этапа. Первый устраивают в каждом федеральном округе. Победители этого этапа борются за звание лучшего экспортера страны.

Премию учредило правительство Российской Федерации для поощрения компаний и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Награда является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».