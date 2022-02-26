Челябинская область стала лауреатом Всероссийской туристической премии

Регион занял второе место в номинации «Территория промышленного туризма»

В Санкт-Петербурге 24 и 25 февраля состоялся финал всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, направленной на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Челябинская область вошла в число лауреатов, говорится на официальном сайте премии.

Челябинская область заняла 2 место в номинации «Территория промышленного туризма». На третьем месте расположилась соседняя Свердловская область, а на первом — Кузбасс.

«В своем докладе на защите представители Агентства международного сотрудничества Челябинской области рассказали о ключевых направлениях работы в 2021 году: взаимодействие с Агентством стратегических инициатив, участие в акселераторе по промтуризму; проведение II Всероссийского форума по развитию промтуризма»,— рассказали в пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области.

Всего в финале приняли участие 28 российских регионов, представители которых выступили с презентациями. Победителей определили в 15 номинациях.