Челябинская область сохранила высокую долговую устойчивость

Коммерческий долг региона не превышает 5 процентов от собственных доходов бюджета

По данным Минфина РФ, Челябинская область включена в группу территорий с высоким уровнем долговой устойчивости, имеющих низкую нагрузку по заимствованиям и необременительные для бюджета платежи. В этом году уровень высокой долговой устойчивости был присвоен 41 субъекту РФ, средней — 40, низкой — 4.

Среди критериев оценки — объем госдолга субъекта по отношению к собственным доходам, доля его расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов и годовая сумма платежей на погашение и обслуживание имеющегося госдолга по отношению к собственным доходам.

«Минфин России оценивает долговую устойчивость территорий с 2019 года. И Челябинская область изначально закрепилась в первой группе. В этом году мы сохранили свои позиции, в том числе и потому, что можем динамично развиваться за счет собственных ресурсов и льготных бюджетных кредитов, не привлекая дорогие коммерческие заимствования и сохраняя задел на будущее, когда такие средства действительно могут понадобиться. Это очень взвешенная и принципиальная позиция губернатора Алексея Текслера, которая дает результат», — говорит министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Ранее аналитики агентства «РИА Рейтинг» включили регион в число субъектов с высокой долговой устойчивостью.

По данным на 1 сентября 2021 года, госдолг Челябинской области составил 25,3 млрд рублей. Коммерческий долг региона минимален — не более 5% от собственных доходов. Большая часть госдолга приходится на реструктуризированные до 2029 года бюджетные кредиты и условные обязательства в виде госгарантий.