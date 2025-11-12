Челябинская область продолжит поддерживать муниципалитеты в 2026 году

Тем не менее главам территорий поручено формировать финансовые резервы

Челябинская область сохранит социально направленный бюджет на 2026 год, об этом губернатор Алексей Текслер заявил в ходе совещания с главами территорий в Южноуральске, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Глава региона напомнил, что проект финансового документа на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов 1 ноября был внесен в Заксобрание и сейчас рассматривается в комитетах, и обозначил, что принимается бюджет в непростых экономических условиях.

«Прогнозы на предстоящий год пока, скажем так, сдержанные. Поэтому очень важно подчеркнуть, что, несмотря на все нюансы и обстоятельства, мы, во-первых, обеспечим неукоснительное выполнение всех социальных обязательств и, конечно, поддержку участников специальной военной операции и их семей. Во-вторых, сохраним „бюджет развития“ в части строек и ремонтов с федеральным софинансированием и реализуем их прямым поручением губернатора. А в-третьих, как и прежде, продолжим поддерживать муниципальные образования», — подчеркнул Алексей Текслер.

Тем не менее главам поручено активнее расширять налоговую базу, развивать неналоговые доходы, формировать финансовые резервы, максимально ответственно относиться к расходованию бюджетных средств.

«При этом важно понимать, что в актуальных условиях кратно возрастают требования к соблюдению финансовой дисциплины, соблюдению сроков контрактации, не говоря уже о четком выполнении требований законодательства в части обеспечения эффективности использования бюджетных средств»,— добавил губернатор.