Челябинская область направит на развитие туризма 252 миллиона рублей

Прием заявок на получение субсидии продлится до 26 сентября

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» Челябинская область второй год привлекает на развитие туризма средства единой субсидии. В этом году ее размер составит 252 миллиона рублей. Получить поддержку на проекты по созданию туристической инфраструктуры в размере до 20 миллионов рублей смогут компании, подавшие заявку до 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Программа охватывает не только классические летние локации, но и проекты, работающие круглый год. В прошлом году порядка 215 миллионов рублей были направлены на поддержку 17 проектов в 11 муниципалитетах — от обустройства пляжей до создания пешеходных маршрутов, кемпингов и круглогодичных бассейнов.

Одним из успешных примеров является проект «Green Park на озере Кумкуль». На территории отдыха обновлены песчаный пляж, детские площадки, мангальные зоны и уютное кафе с летней террасой. Любители активного отдыха могут воспользоваться SUP-досками и велосипедами.

Другой пример — проект «Демидовская тропа».

Инвестор Ангелина Сафронова отмечает:

«Для реализации проекта мы приобрели необходимое снаряжение, оборудовали комфортное место отдыха для туристических групп. Маршрут стал новой точкой притяжения Каслинского муниципального округа, а также дал импульс развитию целого туристического кластера, объединяющего разные форматы отдыха — от этнолокаций до агротуризма, включая «Григорьевские сады» и «Никольскую слободу».

Благодаря поддержке реализован проект причала «РЕКА Арт-сквер» в центре Челябинска на набережной реки Миасс.

«На средства субсидии приобретены плавучие модули причала и парк катамаранов. Сегодня причал стал новой точкой притяжения для жителей и гостей города, предлагая активный отдых и яркие впечатления на воде», — делится предприниматель Игорь Курныкин.

Новый этап программы стартовал с увеличения финансирования до 252 миллионов рублей. В этом году размер предоставляемой субсидии может составить до 20 миллионов рублей и не более 50 процентов затрат инвестора.

«Подать заявку на субсидию могут как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Прием заявок для рассмотрения комиссией осуществляется на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки до 26 сентября включительно», — отметила начальник главного управления координации развития туризма в Челябинской области Анастасия Понькина.

Стоимость проекта, планируемого к реализации, не должна быть менее 4 миллионов рублей.

