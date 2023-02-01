Челябинская область получит субсидию на создание инфраструктуры для туристических объектов

Соответствующие планы обсудили в Министерстве строительства РФ

В 2023 году в нашем регионе стартуют работы по строительству обеспечивающей инфраструктуры для горнолыжного курорта «Аджигардак». Как сообщили в Минстрое РФ, соответствующие планы обсудили на совещании, которое провел замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев. Наша область стала одним из 11 регионов, куда поступят федеральные деньги: строительство инфраструктуры будет вестись за счет субсидии в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

На эти деньги намерены провести газораспределительные сети, питьевое и техническое водоснабжение, а также сети водоотведения. Кроме того, для масштабного обновления курорта намерены построить сети электроснабжения и понижающую трансформаторную подстанцию. Юрий Гордеев подчеркнул, что нужно соблюсти сроки разработки проектной документации.

Летом 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Челябинской области 355,7 млн рублей в 2023 году на развитие инфраструктурных проектов в сфере туризма. В следующем году на эти цели федеральный центр выделит еще 184,2 млн рублей.

В конце прошлого года ИА «Первое областное» узнало, что в ближайшие семь-восемь лет «Аджигардак», расположенный на одноименном хребте рядом с Ашой, полностью преобразится, став всесезонным курортом. Появятся новые трассы, кресельные подъемники, семейные апартаменты и гостиницы. Проект реализуется совместно с корпорацией «Туризм.РФ», с которой в минувшем декабре губернатор Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве.

Тогда было заявлено еще об одном проекте по строительству бальнеологического курорта «Сапфир Урала» в Еткульском районе — круглогодичный комплекс для оздоровления, активного отдыха и занятий спортом. Общий объем инвестиций до 2026 года в проекты «Аджигардак» и «Сапфир Урала» оценивали в 12,8 млрд рублей.

Активная работа региональных властей и инвесторов в этой сфере нашла отражение в независимом туристическом рейтинге, где наша область поднялась с 30-го на 13-е место. Впрочем, инфраструктура к туристическим объектам подводится и сейчас: с помощью газопровода-закольцовки голубое топливо появится в национальном парке «Таганай».