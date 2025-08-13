Челябинская область получит почти 2,8 миллиарда рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Южный Урал вошел в список регионов, для которых перераспределили деньги и направят их в опережающем порядке. Уточняется, что средства будут поступать поэтапно на протяжении трех лет. Об этом накануне, 12 августа, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
В этом году область получит 876,1 миллиона рублей, в 2026-м — 808,2 миллиона, в 2027-м — 1,1 миллиарда рублей.
«С помощью федерального финансирования будет завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также других объектов жилищно-коммунального хозяйства»,— уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области.
Субсидии направят в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни».
Ранее Челябинской области одобрили льготные казначейские инфраструктурные кредиты на сумму почти 3 миллиарда рублей на реализацию важных инфраструктурных проектов в Челябинске и Копейске. Это позволит значительно расширить действие программы «Большой ремонт 74».