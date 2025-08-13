Челябинская область получит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Средства будут поступать на протяжении трех лет

Челябинская область получит почти 2,8 миллиарда рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Южный Урал вошел в список регионов, для которых перераспределили деньги и направят их в опережающем порядке. Уточняется, что средства будут поступать поэтапно на протяжении трех лет. Об этом накануне, 12 августа, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

В этом году область получит 876,1 миллиона рублей, в 2026-м — 808,2 миллиона, в 2027-м — 1,1 миллиарда рублей.

«С помощью федерального финансирования будет завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также других объектов жилищно-коммунального хозяйства»,— уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Субсидии направят в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее Челябинской области одобрили льготные казначейские инфраструктурные кредиты на сумму почти 3 миллиарда рублей на реализацию важных инфраструктурных проектов в Челябинске и Копейске. Это позволит значительно расширить действие программы «Большой ремонт 74».