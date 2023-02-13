Челябинская область получит на развитие туризма федеральную субсидию в 90 млн рублей

Распоряжение о выделении средств уже подписано премьер-министром

Председатель федерального правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении российским регионам более 11,4 млрд рублей на развитие туристической индустрии. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте правительства РФ, среди получателей оказалась и Челябинская область. Наш регион получит в этом году 89,5 млн рублей.

В распоряжении говорится, что данные средства — субсидия на софинансирование расходных обязательств, которые возникают в ходе поддержки общественных инициатив в сфере туристической инфраструктуры. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы «Развитие туризма» федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

«Государственные вложения позволят реализовать идеи, необходимые для развития всей отрасли и призванные сделать поездки по стране более комфортными и интересными», — отметил ранее Михаил Мишустин на заседании кабмина.

В региональном Центре проектного развития территории и туризма корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили, что в этом году средства, о которых идет речь, пойдут на создание и развитие пляжных зон, а также на создание и развитие национальных туристических маршрутов. В регионе проведут грантовый конкурс среди представителей бизнеса на лучший проект в тревел-индустрии.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что Челябинская область получит от федерального центра более 350 млн рублей на развитие инфраструктурных проектов в сфере туризма. На эти деньги проведут газ, воду и канализацию в горнолыжный курорт «Аджигардак», который через 7—8 лет должен превратиться во всесезонный курорт. Также в регионе намерены построить бальнеологический курорт «Сапфир Урала», для которого тоже потребуется инфраструктура.

Кстати, на Южном Урале в этом году будет создано десять новых экологических троп, о чем ранее сообщал губернатор Алексей Текслер. Нашему информагентству уточнили, где будут пролегать «зеленые» маршруты.