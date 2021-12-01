Челябинская область получит компенсацию за налоговые вычеты для инвесторов

Федеральный бюджет направит региону 57,2 млн рублей

Челябинская область получит 57,2 млн рублей из федерального бюджета в качестве компенсации за предоставление налогового вычета по инвестиционным проектам, сообщает пресс-служба министерства финансов региона. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Челябинская область одной из первых в России внедрила инвестиционный налоговый вычет. Мера поддержки инвесторов была введена в 2019 году по поручению губернатора Алексея Текслера. Южноуральские предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет, до 8,5% и тем самым возместить до 90% от объема инвестиций в развитие своего бизнеса.

Согласно действующим правилам, регионы, предоставляющие предпринимателям инвестиционные налоговые вычеты, могут получить до 200 млн рублей за каждый инвестпроект компании при условии, что она не связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью.

В Челябинской области возможностью получить инвестиционный налоговый вычет воспользовались организации, работающие в сфере промышленного производства и предоставления ремонтных услуг. По итогам 2020 года предпринимателям, заявившим свое право, вернулось 274,3 млн рублей.

«Челябинская область поддержала инвестиционную активность бизнеса с помощью налоговых вычетов. И, конечно, областной бюджет понес определенные потери. Но нам их компенсируют, пусть и частично. Регион получит деньги в виде дотаций. Это значит, что мы сможем направить их на финансирование текущих, уже запланированных в бюджете, расходов», — сообщил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Компенсации за предоставление инвестиционного налогового вычета — часть комплекса мер по поддержке регионов, помогающая снизить нагрузку на их бюджеты, отметили в правительстве страны. В числе других инструментов — реструктуризация бюджетных кредитов, замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволяют привлекать дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.