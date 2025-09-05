Челябинская область получит еще 23 млн на подготовку кадров для АПК в 2025 году

Всего на эти цели правительство РФ направит 1,3 миллиарда рублей в 24 региона

Правительство России дополнительно профинансирует подготовку кадров для агропромышленного комплекса в 24 регионах, в том числе в Челябинской области. На эти цели из бюджета страны перераспределят 1,3 миллиарда рублей, сообщается в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Речь идет о регионах, заявивших о потребности в дополнительном финансировании. Это Алтайский, Ставропольский, Хабаровский края, Амурская, Волгоградская, Калининградская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Омская, Смоленская, Тверская, Томская, Челябинская и Ярославская области, а также Кабардино-Балкария, Башкортостан, Карелия, Татарстан, Удмуртия, республики Марий Эл и Саха (Якутия).

По решению правительства Челябинская область получит в 2025 году 22 миллиона 960,3 тысячи рублей. Деньги пойдут, в частности, на субсидирование целевого обучения студентов агровузов, расходы на оплату их проживания, а также стимулирующие выплаты специалистам ключевых проектов в АПК.

«Рассчитываем, что такой подход повысит конкурентоспособность нашего агропромышленного комплекса и будет способствовать появлению рабочих мест на селе», — прокомментировал выделение допсредств Михаил Мишустин.

Поддержка мероприятий, направленных на повышение кадровой обеспеченности агропромышленного комплекса, осуществляется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в новом учебном году в Челябинской области по данному проекту открылись три агрокласса.