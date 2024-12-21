Челябинская область получит допсредства на создание инфраструктуры в новых жилых районах

Деньги выделены на строительство дорог и коммунальных объектов

Челябинская область вошла в число шести российских регионов, которым по решению правительства России выделят более 787 миллионов рублей на строительство дорог, объектов коммунальной инфраструктуры и присоединение домов к инженерным сетям в новых жилых районах. Об этом сообщили в пресс-службе федерального правительства.

Уточняется, что деньги направят в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства.

«Всего на мероприятия по стимулированию таких программ в федеральном бюджете в 2024 году предусмотрено более 30,5 миллиарда рублей. Работа ведется в рамках федерального проекта „Жилье“ государственной программы „Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации“»,— уточнили в правительстве РФ.