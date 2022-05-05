Челябинская область получит больше налогов от филиалов федеральных компаний

Нововведение начнет действовать с 2023 года

Министерство финансов РФ предложило изменить распределение по регионам налога на прибыль компаний с филиалами. Для этого из формулы расчета исключат фонд оплаты труда. Нововведение поможет экономике тех субъектов РФ, где расположены производства, а зарплаты сотрудников невысоки, пишет РБК. Кроме того, поправка обеспечит более справедливое зачисление налога в региональные бюджеты.

В качестве налога с прибыли отчисляется 20%. Из них в федеральный бюджет уходит 3%, в бюджет региона — 17%. Но эта сумма распределяется между головной организацией и филиалами пропорционально их долям прибыли — они учитывают число сотрудников подразделения, фонд оплаты труда, стоимость имущества. Поэтому основную часть налога получают те бюджеты регионов, где у компании находятся большее число рабочих мест и основная часть производства. При этом уровень зарплаты на местах может существенно отличаться, пояснили изданию в Минфине.

«В связи с этим Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда. Такие изменения сейчас готовятся в министерстве», — прокомментировали в министерстве финансов РФ.

В 2021 году, по данным ФНС, Челябинская область входила в пятерку получателей крупнейших налоговых поступлений — 96 млрд рублей. Корректировка, предложенная Минфином РФ, позволит региональному бюджету получить в 2023 году еще больше налога на прибыль от работы федеральных компаний — в ряде сфер не меньше 35% вместо 20% прежних.

«Выиграют, очевидно, регионы с массой низовых должностей (кассиры, продавцы, техперсонал телекома, банковские и почтовые клерки и т. п.), которые работают в арендованной местной недвижимости. Одновременно идет подготовка к отмене порядка по консолидированным группам налогоплательщиков. Там влияние на распределение пока непонятно. В любом случае тема „ухода налогоплательщиков из региона“, которая и раньше была сильно перегрета, станет еще менее значимой. Важнее — где фактически сидит штаб-квартира, а не где юрадрес»,

— комментирует инициативу Минфина директор консалтинговой компании So invest Анастасия Кузьминова.

В рейтинговом агентстве АКРА, чье мнение приводит РБК, тоже поддерживают предложение Минфина. Там отметили, что фонд оплаты труда управленческого персонала может оказаться выше показателя на месте производства. Из-за этого именно в регион с топ-менеджерами уходит больше налога на прибыль. Изменение призвано исправить эту ситуацию.