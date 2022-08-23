Челябинская область получит 89,5 млн рублей на развитие пляжей и турмаршрутов

Средства предоставят региону в виде гранта

Ростуризм подвел итоги грантового конкурса, цель которого — развитие туризма в регионах страны. В список субъектов РФ, которым в 2023 году предоставят финансовую поддержку, вошла и Челябинская область. Наш регион получит 89,51 млн рублей. Эти средства направят на создание и развитие пляжных зон на берегах рек и озер, а также на создание и развитие национальных туристических маршрутов.

«После попадания в список грантополучателей регион проведет конкурс среди представителей предпринимательской сферы. Таким образом грант Ростуризма распределится на лучшие бизнес-проекты в тревел-индустрии. Победители регионального конкурса будут названы в 2023 году», — сообщили в Агентстве международного сотрудничества Челябинской области.

Всего по итогам этого грантового конкурса Ростуризма средства получат 44 региона. Суммарно на 375 проектов направят 3,1 млрд рублей.