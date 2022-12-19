Челябинская область получит 346,5 млн рублей на компенсацию по инвествычетам

Средства направят из федерального бюджета

Правительство РФ направит в бюджет Челябинской области 346,5 млн рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов от применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль. Информация размещена на сайте кабмина.

В этом году компенсацию получат 19 регионов. Общая сумма субсидий составит 2,9 млрд рублей. Челябинская область вошла в число регионов, которым полагается компенсация в наиболее внушительном объеме. Так, Ростовской области правительство направит в этом году 388,5 млн рублей на эти цели, Приморскому краю — 375,3 млн рублей, Новосибирской области — 382,1 млн рублей, Краснодарскому краю — 378,4 млн рублей.

«Выделить Минфину России в 2022 году на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации дотаций в целях частичной компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от применения инвестиционного налогового вычета в сумме 2,9 млрд рублей», — говорится в распоряжении правительства РФ.

Инвестиционный налоговый вычет — это один из механизмов поощрения предпринимательской активности. В регионах, где он действует, компании могут уменьшить размер налога на прибыль при реализации инвестпроектов, тем самым снизив его стоимость. В дальнейшем государство компенсирует регионам выпадающие доходы.

Территории, предоставляющие бизнесу возможность пользоваться инвестиционным налоговым вычетом, могут получать до 200 млн рублей за каждую компанию. При этом организация не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью.