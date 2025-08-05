Челябинская область получит 2,9 млрд рублей на финансирование инфраструктурных проектов

Одобренная правительством РФ заявка позволит значительно расширить действие программы «Большой ремонт 74»

Челябинская область получит почти 3 миллиарда рублей на реализацию важных инфраструктурных проектов в Челябинске и Копейске. Соответствующая заявка на получение льготных казначейских инфраструктурных кредитов была одобрена сегодня, 5 августа, на заседании штаба с регионами, который провел зампред правительства России Марат Хуснуллин.

В рамках заявленных инициатив в Челябинске планируется капитальный ремонт девяти участков сетей водоотведения общей протяженностью 14,6 км (диаметром от 300 мм до 2000 мм), в Копейске — реконструкция сетей водоснабжения общей протяженностью 13,9 км (диаметром от 160 мм до 500 мм).

«Реализация этих проектов позволит снизить износ коммунальной инфраструктуры и повысить качество предоставляемых коммунальных услуг для 600 тысяч человек», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он отметил, что в регионе ведется активная работа по модернизации инфраструктуры ЖКХ в рамках проекта «Большой ремонт 74» и одобренная заявка позволит значительно расширить действие программы.

Программа направлена на модернизацию и обновление инфраструктуры ЖКХ. Она охватывает все муниципалитеты и включает замену и ремонт более 370 км изношенных сетей водоснабжения и водоотведения. Важным направлением является строительство и модернизация очистных сооружений в Челябинске, Миассе, Карабаше, Верхнем Уфалее и других муниципалитетах.