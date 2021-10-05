Челябинская область получит 11 млн рублей на контейнеры для сортировки мусора

Их установка поможет развитию инфраструктуры для раздельного сбора отходов в регионе

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении 1 млрд руб. на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов в 46 регионах. Челябинская область получит из этой суммы 11,1 млн руб. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте федерального правительства.

Согласно документу наибольшее финансирование получат Воронежская область — 138 млн руб. Тверская — 66,3 млн, Кабардино-Балкария — около 64 млн, Костромская — почти 61 млн, Свердловская — 60,5 млн руб.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды и публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) оперативно довести финансирование до регионов и обеспечить контроль за эффективностью их использования. По ее словам, развитие инфраструктуры напрямую влияет на увеличение переработки и переход страны на экономику замкнутого цикла. Контейнеры позволяют отделять стекло, металлы, бумагу и пластик еще на этапе сбора.

«Регионами проводится работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов. Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО позволит повысить этот показатель», — считает Виктория Абрамченко.

Российский экологический оператор намерен установить контроль за целевым расходованием средств.

«Мы должны достичь сортировки 100% отходов уже к 2030 году. Один из важных шагов для достижения данного показателя — это внедрение раздельного сбора ТКО на всей территории России. Более половины российских регионов получат средства, направленные на закупку новых контейнеров. Хочу подчеркнуть важность того, что деньги выделяются именно на контейнеры», — говорит генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Бурцев.

По его словам, проблема нехватки баков для раздельного сбора отходов актуальна длительное время в российских регионах.