Челябинская область получит 1,7 миллиарда рублей на обновление инфраструктуры

Специальные казначейские кредиты выделят 32 регионам

Правительство РФ одобрило заявки 32 регионов, в том числе Челябинской области, на специальные казначейские кредиты. Эти деньги понадобятся для реализации проектов в области инфраструктуры, сообщили в пресс-службе правительства.

75 миллиардов кредитных рублей распределяли на конкурсной основе. 23 субъекта отбор не прошли. В отобранных 32 регионах реализуют 61 инфраструктурный проект, а это строительство или ремонт 136 объектов.

«Преимущественно средства направим на обновление жилищно-коммунального хозяйства, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг гражданам», — отметил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.





Самую большую сумму направят в Дагестан — 12,5 миллиарда рублей. Меньше всего получит Мурманская область — 315 миллионов. Для Челябинской области выделили 1,7 миллиарда рублей.

Напомним, в апреле губернатор Алексей Текслер принял участие в совместном расширенном заседании коллегии Минэкономразвития и Минфина России. В своем выступлении он сделал акцент на укреплении инвестиционной активности, в том числе на продлении программы инфраструктурных бюджетных кредитов.