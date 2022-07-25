Челябинская область получила высокую оценку по внедрению инвестстандарта

Регион в числе первых в России ввел новый механизм работы с инвесторами

В Челябинской области, которая в 2021 году была включена в число 12 «пилотных» российских регионов для внедрения нового механизма работы с инвесторами, введен региональный инвестиционный стандарт. Об этом сообщили на заседании Совета деловых объединений, участие в котором приняли представители Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников, общественной организации «Деловая Россия».

В течение полугода региональные торгово-промышленные палаты совместно с региональными отделениями РСПП и «Деловой России» в 12 регионах проводили предварительную подготовку по формированию региональных инвестиционных групп, списков инвесторов-респондентов, готовили необходимые заключения для обоснования результатов мониторинга подтверждения внедрения стандарта.

«По итогам рассмотрения заключений региональных инвестиционных групп совет подтвердил внедрение регионального инвестстандарта в Республике Мордовия, Татарстане, Забайкальском крае, Волгоградской, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Сахалинской, Тульской, Челябинской областях, а также городе федерального значения — Москве. Окончательное утверждение этого перечня последует на заседании федеральной группы с участием представителей органов исполнительной власти регионов», — говорится в резолюции по итогам заседания.

Также участники мероприятия сообщили о необходимости изменения нормативно-правовой базы на уровне регионов для более эффективной реализации положений инвестстандарта. В частности, предлагается существенно повысить уровень информированности потенциальных инвесторов о новом механизме работы с органами власти.

Опыт Челябинской области будет учтен при внедрении инвестстандарта в регионах «второй волны» (33 субъекта РФ), где только приступают к разработке основных положений декларации. В Челябинской области работу по внедрению инвестстандарта курировал лично губернатор Алексей Текслер.

«Внедрение регионального инвестстандарта — важная составляющая нашего взаимодействия с инвесторами. Быть одним из пилотных регионов — всегда ответственная задача, и мы рады, что Совет деловых объединений по достоинству оценил проделанную нами работу — наш регион вместе с Республикой Татарстан и Сахалинской областью попал в тройку регионов-лидеров без замечаний по внедрению инвестстандарта», — отметила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Предварительные итоги внедрения инвестстандартов в регионах, где только в 2022 году приступили к внедрению нового формата работы с инвесторами, будут подведены в ноябре 2022 года.