Челябинская область получила восемь наград АСИ за развитие промтуризма

Регион высоко оценили в нескольких номинациях

Челябинская область получила восемь наград от Агентства стратегических инициатив за проекты по развитию промышленного туризма. Экспертное жюри высоко оценило регион сразу в нескольких номинациях. Итоги всероссийской программы АСИ «Открытая промышленность» были озвучены в Тобольске, сообщает пресс-служба Центра проектного развития и туризма Челябинской области.

Южный Урал представил в Тобольске проект «Я чище, чем ты думаешь» — цикл эколого-просветительских маршрутов-экскурсий на промышленные предприятия области. Промышленные экскурсии используются как эффективный инструмент кризисной коммуникации между предприятиями, регионом и обществом. В основе — принципы открытости и информированности. Проект направлен на формирование образа Челябинской области как экологически благополучного региона.

Достижения региона были отмечены в двух номинациях: «Лучший проект по продвижению кадрового и технологического потенциала российских производителей» и «ПРОМэкология — Лучший экопросветительский проект в промышленности».

«Мы видим, как с каждым годом растет уровень подготовки региональных проектов по продвижению промышленности, и особенно радует, что эти инициативы не остаются на бумаге, а воплощаются в жизнь… В финале мы увидели двадцать лучших региональных практик, и каждая из них — пример системного подхода и глубокой вовлеченности», — отметила заместитель генерального директора — директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова.

Отдельно эксперты АСИ отметили наставников междисциплинарной команды по развитию промышленного туризма. Руководитель проектного офиса по развитию промышленного туризма АНО «Центр проектного развития» Анна Калачева стала победителем в номинации «Промлидер», в номинации «Промопора» — менеджер по туризму АНО «Агентство инвестиционного развития Миасского городского округа» Анастасия Редозубова-Горская, в номинации «Промэксперт» — руководитель Всероссийского центра компетенций по промышленному туризму ПАО «ММК» Мария Пушкарская.

Также две южноуральские компании — ООО «Торговый дом „ЛД“» и АО «МКХП-СИТНО» — стали обладателями премии «Промпредприятие», а проект компании «ЛД» вошел в топ-10 лучших в стране.