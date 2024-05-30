Челябинская область получила средства на развитие обучения и умную спортплощадку

Бюджет региона пополнился деньгами с федерального уровня

В законе о бюджете Челябинской области на 2024 год учли чуть более 367 миллионов рублей из федеральной казны. Изменение главного финансового документа региона одобрили депутаты Законодательного собрания на юбилейном 50-м заседании, передает корреспондент ИА «Первое областное». Деньги направят на покупку оборудования для образовательных учреждений и создание умной спортивной площадки, пояснил министр финансов Андрей Пшеницын.

Всего в регион поступило с федерального уровня 367,4 миллиона рублей. Это целевые средства, они предназначены для конкретных расходов. 289,4 миллиона рублей направят на оснащение образовательных организаций оборудованием, которое поможет в обучении разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

78 миллионов рублей предусмотрено для покупки и установки оборудования для умной спортивной площадки. В министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области пояснили, что модульное спортивное сооружение для занятий функционально-цифровым (фиджитал) спортом появится в Челябинске летом 2025 года. Общая стоимость центра составит 150 миллионов рублей.

С учетом принятых изменений доходы и расходы бюджета Челябинской области на 2024 год составят 267 миллиардов 668,1 миллиона рублей и 331 миллиард 796,9 миллиона рублей соответственно. Дефицит останется неизменным.

