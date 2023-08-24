Челябинская область получила федеральный транш 240 млн рублей

Бюджетные средства направят на жилищное строительство и детский отдых

Законодательное собрание Челябинской области утвердило поправки в закон об областном бюджете в связи с поступлением федерального транша в размере 240 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

По словам первого заместителя министра финансов Челябинской области Антона Прыгунова, федеральные средства являются целевыми и предназначены для конкретных расходов.

«Согласно принятым поправкам 241,6 млн рублей направят на стимулирование программ развития жилищного строительства (146,1 млн рублей), быстровозводимые конструкции для отдыха детей (47,8 млн рублей) и ежемесячные выплаты педагогам за классное руководство (47,7 млн рублей)», — уточнили в пресс-службе Минфина области.

Кроме того, в бюджете скорректировали и отдельные направления расходов, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования. По словам Антона Прыгунова, источником корректировок стали ранее зарезервированные в областном бюджете средства.

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы увеличен на 2 млрд 163,3 млн рублей для достижения необходимых индикативных показателей майских указов президента РФ и в связи с повышением МРОТ.

Дополнительно выделено 541,8 млн рублей на предоставление субвенций муниципалитетам для реализации образовательного процесса в школах и детских садах в связи с уточнением количества учащихся и воспитанников. Еще 62,7 млн рублей дополнительно предусмотрено на единовременные соцвыплаты жителям региона для установки внутридомового газового оборудования. Еще 12,7 млн рублей из областного бюджета выделено на создание быстровозводимых конструкций для детей.

«Данные корректировки не приведут к изменению дефицита областного бюджета и объема государственного долга Челябинской области», — уточнил Антон Прыгунов.

Таким образом, с учетом принятых изменений доходы и расходы областного бюджета на 2023 год составят 224 млрд 860,9 млн рублей и 302 млрд 162,3 млн рублей соответственно.