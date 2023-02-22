Челябинская область получила 283 млн рублей на модернизацию коммунальных сетей

Деньги в регион направил Фонд развития территорий

На заседании Заксобрания Челябинской области в бюджет региона добавили 283 млн рублей. Эти деньги поступили из Фонда развития территорий для обновления коммунальной инфраструктуры.

Средства направят на модернизацию системы ЖКХ, в том числе на реконструкцию очистных сооружений в Магнитогорске и Карабаше, строительство центральной котельной в поселке Энергетиков Троицка.

С учетом изменений доходы регионального бюджета составили 222,5 млн рублей, расходы — 294 млн рублей. Дефицит — 71,8 млн рублей.

Для покрытия бюджетного дефицита власти Челябинской области не планируют пользоваться коммерческими кредитами. Депутаты ЗСО поддержали два законопроекта, которые позволяют провести реструктуризацию бюджетных займов региона. Даты погашения кредитов перенесут с 2022-го на 2029 год.

Вчера, 21 февраля, во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что в течение 10 лет в программу ЖКХ будет инвестировано 4,5 трлн рублей.