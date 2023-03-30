Челябинская область получила 1,6 млрд рублей на ЖКХ и дороги

Деньги выделили из федерального бюджета

Депутаты Заксобрания Челябинской области проголосовали за увеличение бюджета региона на 1,6 млрд рублей. Деньги поступили из федеральной казны. Их направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры, ремонт дорог, помощь нуждающимся и создание комфортной городской среды в малых городах, сообщили в пресс-службе областного Минфина.

Как пояснил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, федеральные деньги являются целевыми, они предназначены для конкретных расходов.

Из 1,6 млрд рублей федеральных средств 793 млн рублей направят на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, 587 млн рублей — на финансирование дорожного строительства. Малым городам, которые выиграли всероссийский конкурс проектов благоустройства, выделят 100 млн рублей на их реализацию. Также средства поступили для социальной поддержки херсонцев, вынужденно прибывших в Челябинскую область (68,4 млн рублей), и переселение южноуральцев из аварийного жилфонда (47,6 млн рублей).

В итоге доходы областного бюджета на 2023 год составят 224,1 млрд рублей, расходы — 295,9 млрд рублей, дефицит останется неизменным — 71,8 млрд рублей.