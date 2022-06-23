Челябинская область получила 1,6 млрд рублей на поддержку экономики и здравоохранения

Федеральные средства направят на антикризисные меры

Бюджет Челябинской области пополнился на 1,6 млрд рублей за счет поступления федеральных трансфертов. Деньги направят на поддержку регионального рынка труда, строительство спортивных объектов, оснащение медицинских учреждений и помощь промышленникам. Изменения главного финансового документа одобрили депутаты Заксобрания региона.

«В бюджет включены дополнительные трансферты на общую сумму 1 млрд 624 млн рублей. Это федеральное финансирование, выделенное Челябинской области сверх того, что изначально было предусмотрено на 2022 год», — уточнил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Федеральные средства, поступившие в бюджет Челябинской области, направлены на поддержку рынка труда — 499,5 млн рублей, создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры — 347,6 млн рублей, на закупку медицинских изделий для организаций, оказывающих реабилитационную помощь, — 186,7 млн рублей и профобучение работников промышленных предприятий, рискующих попасть под увольнение, — 178,7 млн рублей.

Дополнительные бюджетные средства направлены на развитие региональных фондов развития промышленности — 153,1 млн рублей, модернизацию первичного звена здравоохранения — 120,4 млн рублей. За счет федеральных средств в закон об областном бюджете также включены и льготные бюджетные кредиты для муниципалитетов. На эти цели предусмотрено 141,7 млн рублей. Увеличены расходы на поддержку малого и среднего бизнеса в Челябинской области на 524,8 млн рублей, на поддержку промышленных предприятий направлено 251,5 млн рублей.

В итоге доходы областного бюджета на 2022 год составят 222 млрд 255,2 млн рублей, расходы — 268 млрд 354,9 млн рублей. Дефицит останется неизменным — 46,9 млрд рублей.