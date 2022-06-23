Бюджет Челябинской области пополнился на 1,6 млрд рублей за счет поступления федеральных трансфертов. Деньги направят на поддержку регионального рынка труда, строительство спортивных объектов, оснащение медицинских учреждений и помощь промышленникам. Изменения главного финансового документа одобрили депутаты Заксобрания региона.
«В бюджет включены дополнительные трансферты на общую сумму 1 млрд 624 млн рублей. Это федеральное финансирование, выделенное Челябинской области сверх того, что изначально было предусмотрено на 2022 год», — уточнил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.
Федеральные средства, поступившие в бюджет Челябинской области, направлены на поддержку рынка труда — 499,5 млн рублей, создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры — 347,6 млн рублей, на закупку медицинских изделий для организаций, оказывающих реабилитационную помощь, — 186,7 млн рублей и профобучение работников промышленных предприятий, рискующих попасть под увольнение, — 178,7 млн рублей.
Дополнительные бюджетные средства направлены на развитие региональных фондов развития промышленности — 153,1 млн рублей, модернизацию первичного звена здравоохранения — 120,4 млн рублей. За счет федеральных средств в закон об областном бюджете также включены и льготные бюджетные кредиты для муниципалитетов. На эти цели предусмотрено 141,7 млн рублей. Увеличены расходы на поддержку малого и среднего бизнеса в Челябинской области на 524,8 млн рублей, на поддержку промышленных предприятий направлено 251,5 млн рублей.
В итоге доходы областного бюджета на 2022 год составят 222 млрд 255,2 млн рублей, расходы — 268 млрд 354,9 млн рублей. Дефицит останется неизменным — 46,9 млрд рублей.