Челябинская область поделится опытом роботизации производств в день открытия «Иннопрома»

Региональные Минпром и ФРП организуют тематическую сессию

В первый день работы Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, 7 июля, Челябинская область проведет тематическую сессию «Стратегия роботизации. Регион — округ — страна. Составляющие успеха». Ее организуют региональные Минпром и Фонд развития промышленности, уточнили в ведомстве.

Роботизация является главным драйвером движения к технологическому суверенитету страны. Челябинская область выступает флагманом не только производства, но и внедрения и использования промышленных роботов. В нашем регионе налажен серийный выпуск как промышленных роботов-манипуляторов, так и сервисной робототехники, незаменимой в быту, коммунальной и социальной сферах.

На Южном Урале действует не менее десятка компаний-интеграторов, способных грамотно встроить робота в производственный процесс. Особое внимание уделяется подготовке профессиональных кадров в сфере промышленной робототехники. Так, челябинский «Завод роботов» совместно с Южно-Уральским госуниверситетом создал на базе факультета «Мехатроника и робототехника» Центр промышленной робототехники. Это единственная в России площадка, где наука интегрирована с производством и предприятие-заказчик получает готовый робототехнический комплекс под ключ.

Для координации всех процессов в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера создан Центр промышленной роботизации.

В тематической сессии примут участие первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк, гендиректор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Максим Папушенко, директор ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии» Эдуард Шантаев, председатель правления Консорциума робототехники Евгений Дудоров, гендиректор Центра промышленной роботизации Челябинской области Вячеслав Зырянов.

На сессии будут представлены лучшие практики по роботизации производств, а также состоится обсуждение возможностей реализации совместных проектов.

Между тем челябинские роботы привлекли крупнейших инвесторов на ПМЭФ-2025.