Челябинская область планирует увеличить экспорт продовольствия в Китай

Южноуральские сельхозтоваропроизводители продолжают экспансию на среднеазиатские рынки

В 2024 году агроэкспорт из Челябинской области, по предварительным данным, составил 259,8 миллиона долларов. Это стало возможным и благодаря расширению сотрудничества с Китайской Народной Республикой: поставки южноуральской сельхозпродукции в Поднебесную выросли на 16%, относительно 2019 года — почти втрое, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

В рейтинге стран, куда поставляется наибольший объем южноуральского продовольствия, КНР занимает 7‑е место.

«Основу экспорта составляют бакалейные продукты: мука, макароны, растительное масло, обработанные семена, хлопья, кондитерские изделия», — говорит замминистра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова.

«Отправляем небольшое количество курицы, но у Китая специфический спрос на курицу, им нужны ножки, головы...» — говорит другой зам Евгений Литвинов.

Как отметила Инна Подшивалова, в 2025 году планируется увеличить объем южноуральской продукции на торговых полках в Китае, в том числе реализуемой посредством электронной торговли.

В целом, по словам Евгения Литвинова, сегодня Челябинская область экспортирует около 100 единиц агропродукции почти в 40 стран. Около 80% агроэкспорта идет в Среднюю Азию: помимо Китая, это Южная Корея, Индия.

«Поделюсь личным. Недавно смотрел передачу про туризм, и один из ведущих был в Южной Корее, показывал полки магазинов, и я там увидел и „Увелку“, и „Макфу“. Меня это очень порадовало», — рассказал он журналистам.

Благодаря развитию новых направлений сотрудничества, в 2024 году Челябинской области удалось существенно перевыполнить показатели федерального проекта «Экспорт продукции АПК», являющегося частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Плановый показатель составлял 170,9 миллиона долларов, реальный, как отмечено выше, достиг почти 260 миллионов.