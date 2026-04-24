Челябинская область планирует нарастить агроэкспорт в Таиланд

В королевство поставляют продукты перемола, макаронные изделия и зернобобовые культуры

Челябинская область активизирует усилия по расширению экспорта аграрной продукции в Юго-Восточную Азию. В ходе официального визита представителей посольства Королевства Таиланд в РФ на Южный Урал обсуждалось развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

Встреча прошла под руководством заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области Инны Подшиваловой и с участием чрезвычайного и полномочного посла Таиланда в России, его превосходительства господина Сасивата Вонгсинсавата.

В 2025 году объем поставок челябинской сельхозпродукции в Таиланд составил 15,8 тысячи долларов США. Несмотря на небольшие пока цифры, отмечается устойчивый рост интереса и расширение ассортимента. Ближайшая поставка запланирована на май–июнь 2026 года. В Таиланд экспортируются продукты перемола: пшеничную муку высшего сорта, гречневую муку, зерновые хлопья, а также макаронные изделия и зернобобовые культуры.

Инна Подшивалова подчеркнула, что Челябинская область имеет выгодное транспортно-географическое положение. Регион связан с ключевыми железнодорожными магистралями и автотрассами стран Средней Азии, что упрощает логистику в азиатские страны. Это делает Южный Урал удобным хабом для экспорта в Юго-Восточную Азию.

Сегодня челябинская сельхозпродукция поставляется в 35 стран мира. 80% всего агроэкспорта направляется в азиатские страны, включая Китай, Индию, Вьетнам, Иран и ОАЭ. Таиланд рассматривается как перспективный рынок для дальнейшего роста. В 2025 году Челябинская область перевыполнила план по агроэкспорту на 22%. Расширение поставок соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».