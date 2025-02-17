Челябинская область направит 4 млрд рублей на реализацию приоритетных инвестиционных проектов

Средства появятся после частичного списания задолженности региона по бюджетным кредитам

На реализацию приоритетных инвестиционных проектов правительство Челябинской области направит 4 миллиарда рублей. С их помощью в экономику региона удастся привлечь около 30 млрд рублей. Такое заявление губернатор и руководитель комиссии Госсовета «Экономика и финансы» Алексей Текслер сделал на коллегии Минэкономразвития России в Москве.

Средства на инвестпроекты появятся за счет списания двух третей задолженности региона по бюджетным кредитам. Инициативу о частичном закрытии долгов субъектов РФ озвучивал Алексей Текслер. Закон об этом президент Владимир Путин подписал в июле 2024‑го. Параметры механизма правительство РФ утвердило в начале февраля 2025 года.