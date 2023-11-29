Челябинская область наметила точки взаимодействия с иранской провинцией Хорасан-Резави

Губернатор Алексей Текслер определил наиболее перспективные направления сотрудничества

Южный Урал планирует наращивать взаимовыгодное сотрудничество с Ираном и, в частности, с одной из его провинций — Хорасан-Резави. Об этом шла речь в ходе встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера с представителями делегации Исламской республики, возглавляемой губернатором провинции Ягубом Али Назари.

Приветствуя коллег, Алексей Текслер отметил, что Южный Урал и провинции Хорасан-Резави имеют много точек для взаимного развития экономик регионов:

«Челябинская область — один из наиболее развитых регионов России. Мы развиваем металлургию, машиностроение, сельское хозяйство, через наши регионы проходит международный транспортный коридор „Север-Юг“. В нашей области действует один из крупнейших в мире металлургических комплексов — Магнитогорский металлургический комбинат. Мы производим прокат, трубы большого диаметра, рельсы и другую продукцию из металла. В рамках визита вы уже посетили предприятие „Конар“ и видели производство продукции для нефтегазовой промышленности и судостроения. Челябинская область — один из лидеров в машиностроении: производим широкую линейку машин от грузовиков до трамваев и электробусов. Наравне с промышленными брендами на мировых рынках успешно представлены торговые марки наших продовольственных компаний», — сказал глава региона.

Губернатор также отметил, что до 2018 года объем товарооборота с Ираном составлял, в среднем, 250 млн долларов в год.

«Сейчас этот показатель меньше, но есть позитивные тенденции. За прошлый год товарооборот увеличился в четыре раза к аналогичному периоду 2021 года, а учитывая взаимный интерес сторон, планируется и дальше наращивать темпы взаимодействия. Есть несколько перспективных направлений сотрудничества: это отправка грузов по коридору „Север-Юг“, обмен компетенциями в машиностроении и металлургии, взаимодействие в нефтегазовой отрасли, учитывая широкий спектр продукции и услуг, предлагаемых предприятиями нашей области, а также развитие взаимного товарооборота продукции агропромышленного комплекса, расширение сотрудничества в сфере легкой промышленности с открытием постоянного шоу-рума текстиля в Челябинске», — перечислил глава региона.

Также Алексей Текслер рассказал, что в этом году на базе Челябинского госуниверситета открыта программа с изучением фарси и предложил университетам провинции рассмотреть различные формы научно-образовательного сотрудничества. А чтобы все озвученные инициативы достигли практического результата, предложил заключить Соглашение между регионами и подписать его во время ответного визита делегации Челябинской области в Иран.

Помимо этого, южноуральский губернатор пригласил представителей провинции Хорасан-Резави принять участие в очередном заседании Форума глав регионов стран ШОС, который пройдет в Омске.

Ягуб Али Назари согласился со всеми высказанными предложениями, а еще акцентировал внимание на сотрудничестве в сфере туризма и поднял вопрос открытия прямого рейса из Ирана в Челябинск.