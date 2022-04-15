Челябинская область начнет выпуск оборудования для металлургии взамен импортного

Проект закроет потребность предприятий в специальных устройствах

В Челябинской области планируют создать центр реинжиниринга специализированного оборудования для металлургии. Такое предприятие позволит выпускать и ремонтировать различные устройства, многие из которых ранее поставлялись из-за границы. В создании у себя центра заинтересован Магнитогорский металлургический комбинат, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

После ухода с российского рынка компаний по производству оборудования SMS, Danieli и других перед отечественной промышленностью встал вопрос закрытия потребностей предприятий в специализированных агрегатах. Также возникла проблема в обслуживании и ремонте таких устройств.

«У нас вполне хватает компетенций, и научных, и производственных, чтобы закрыть эту потребность. Так, специалисты московского института имени Бардина обладают уникальным опытом проектирования самого сложного оборудования, анализа химического состава и создания новых конфигураций металлов, сплавов. У Магнитогорского металлургического комбината есть не менее уникальные производственные мощности и квалифицированные кадры для того, чтобы воплотить в металле любые инженерные идеи. Если совместить эти возможности, такой синергетический эффект приведет к потрясающим результатам», — уверен министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

Во встрече, которая проходила в Магнитогорске, принимал участие генеральный директор московского Центрального научно-исследовательского института черной металлургии имени И. П. Бардина, советник министра промышленности и торговли России Виктор Семенов. Организация уже давно помогает в обновлении предприятиями страны своего оборудования.

«С инициативой создания центров реинжиниринга в разных регионах страны выступил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Курировать это направление будет „Агентство по технологическому развитию“. Челябинская область одной из первых включилась в реализацию таких проектов в рамках промышленной политики Минпромторга. Поскольку регион обладает традиционно сильными промышленными компетенциями, а региональное министерство промышленности проявляет большую заинтересованность и готовность работать на результат, уверен, что наше сотрудничество будет максимально эффективным»,— отмечает Виктор Семенов.

На встрече с министром промышленности Челябинской области также были генеральный директор ММК Павел Шиляев и начальник научно-технического центра ММК Андрей Картунов. Комбинат договорился с институтом черной металлургии о сотрудничестве при производстве металлургического оборудования.

Это не единственный подобный проект по импортозамещению. Выпуском устройств для средних машиностроительных предприятий планируют заняться научно-производственное объединение «Электромашина» и Южно-Уральский государственный университет. Проект пока что прорабатывается. Если он будет реализован, центр реинжиниринга появится и в Челябинске.