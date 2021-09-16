Челябинская область может стать площадкой для ежегодного форума машиностроителей

Алексей Текслер предложил Минпромторгу РФ рассмотреть инициативу региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с заместителем министра промышленности и торговли правительства РФ Александра Морозова. В ходе встречи обсудили выставку строительно-дорожной и специализированной техники «СтройДорЭкспо-2021». Глава региона выступил с инициативой, чтобы Челябинская область стала постоянным местом проведения ежегодного форума российских машиностроителей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Выставка «СтройДорЭкспо-2021» открылась сегодня, 16 сентября, в Челябинской области, на аэродроме Калачево. Организатором выступил Минпромторг РФ. Там представлены последние достижения российских производителей строительно-дорожной, коммунальной и прицепной техники. Александр Морозов отметил, что на Южном Урале мероприятие организовано на высоком уровне.

Также глава региона и заместитель министра промышленности и торговли РФ обсудили вопрос обновления общественного транспорта Челябинска. Алексей Текслер подчеркнул, что, решая задачу обновления городского электрического транспорта, также удается обеспечить заказом одно из крупных предприятий области — Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), который в последнее время испытывал проблемы с загрузкой.

Кроме того, в ходе встречи вопрос развития УКВЗ был отдельной темой для разговора. В частности, речь шла о расширении производства и строительстве нового сборочного цеха на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», у УКВЗ масштабная программа по развитию. Она потребует инвестиций в 1 млрд рублей. Нужно снести старые производственные здания, построить на их месте три конвейерные линии и новый сборочный цех. Это позволит производить больше вагонов. В итоге мощности предприятия увеличатся вдвое. Желаемая цифра — 200 вагонов в год. Это в два раза больше, чем выпускают сейчас. Создадут как минимум 200 новых рабочих мест в Усть-Катаве. К строительству рассчитывают приступить в следующем году.

Отдельно Алексей Текслер и Александр Морозов обговорили перспективы развития и новые проекты автомобильного завода «Урал».