Челябинская область лидирует в УрФО по темпам дорожного строительства

С начала года уложено 2,5 миллиона квадратных метров полотна

Челябинская область лидирует в УрФО по темпам дорожного строительства. С начала 2023 года в регионе уложено 2,5 миллиона квадратных метров верхних слоев дорожного полотна, сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

«Объемы дорожной деятельности в Челябинской области одни из самых масштабных в Уральском федеральном округе. Объем планового финансирования дорожной деятельности в УрФО на 2023 год составил 49 миллиардов 654 миллиона рублей, фактическое кассовое исполнение, по данным на 4 декабря, сложилось в размере 45 миллиардов 576 миллионов рублей», — сообщают аналитики КСП.

В тройке лидеров по объемам дорожной деятельности Ханты-Мансийский автономный округ, где на строительство и ремонт дорог в этом году направлено 18 миллиардов рублей, в Свердловской области — 10,6 миллиарда рублей, в Челябинской области — более 8 миллиардов рублей (+51% к прошлому году).





Челябинская область лидирует в УрФО по площади уложенных верхних слоев дорожной одежды — 2,5 миллиона квадратных метров уложено с начала года. Для сравнения, в Свердловской области — 2,1 миллиона квадратных метров, в Курганской — 1,9 миллиона квадратных метров.

Увеличение объемов работ в сфере дорожного строительства стало возможным в том числе благодаря дополнительному финансированию и опережающему предоставлению казначейских кредитов.

Губернатор Алексей Текслер при внесении проекта бюджета в Законодательное собрание подчеркнул, что в следующем году развитие транспортной инфраструктуры получит новый импульс.