Челябинская область лидирует в рейтинге цифровой трансформации

Регион также стал одним из лучших по поддержке IT‑отрасли

Челябинская область оказалась среди лидеров в рейтинге цифровой трансформации, а также вошла в список регионов по эффективности применения мер поддержки IТ-отрасли, разработанных по указу президента Владимира Путина. Об этом говорится на официальном сайте правительства России.



Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов, на котором озвучили успехи в цифровой отрасли.

«За прошедший месяц у нас наметился существенный прогресс в федеральных и региональных органах власти по показателю кибербезопасности, а также цифровой зрелости. На данный момент 17 федеральных ведомств отработали взаимодействие с ГосСОПКА и подключились к Национальному координационному центру по компьютерным инцидентам. В чемпионах — Казначейство, Минкультуры и Росмолодежь, также отличные показатели у Минпромторга, Росгвардии и ряда других. Среди регионов рейтинг цифровой трансформации возглавили Тульская и Челябинская области, а также Татарстан», — сообщил Дмитрий Чернышенко.

Челябинская область также вошла в список лучших регионов по эффективности применения на местах мер поддержки IT-отрасли.

Работа по цифровой трансформации ведется в рамках национальной программы «Цифровая экономика».