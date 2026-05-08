Челябинская область лидирует по числу номинантов на звание «Молодой промышленник года»

В этом году на конкурс поступили рекордные 995 заявок

Оргкомитет завершил проверку заявок на V юбилейную Премию «Молодой промышленник года». Ее проводит Клуб молодых промышленников совместно с Минпромторгом России. В этом году соответствующими всем критериям признано 995 заявок. Это абсолютный рекорд за всю историю проекта. Соискатели представляют 68 регионов России.

От Челябинской области заявились восемь молодых руководителей:

· Виталий Муниров, исполнительный директор ООО НПО «Радиотехнические системы»;

· Артем Левин, директор ООО «Озерский завод энергоустановок»;

· Дмитрий Алявдин, руководитель проекта АО «Уральский завод полимерных технологий «Маяк»;

· Сергей Телешев, исполнительный директор ООО «Челябинский завод электрооборудования»;

· Анна Зубкова, директор ООО «МеталлПластПриорити»;

· Алексей Бузыкин, главный технолог ООО ТД «Вторцветмет»;

· Павел Сергеев, директор ООО «УралПожТехВооружение»;

· Артем Бойко, руководитель проекта ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков».

«Российские промышленники готовы заявлять о своих достижениях на всю страну. Спасибо вам за смелость и доверие. И отдельная благодарность региональным министерствам промышленности и профильным департаментам: ваша помощь в контактах с промышленниками на местах и поддержка в подготовке заявок позволили достичь рекорда в юбилейный год», — подчеркивает председатель правления Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.

Рост числа заявок связан, в том числе, с расширением специальных номинаций. В юбилейном сезоне их 14.

19 мая экспертная комиссия объявит топ-200 лучших молодых промышленников России.